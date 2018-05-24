الجامعة القاسمية تنظم مجلسها تحت عنوان "زايد بناء وطن وسعادة شعب"

الشارقة 24:





نظمت الجامعة القاسمية مجلسها الرمضاني للعام الثالث على التوالي، مساء الأربعاء، والذي يأتي تزامناً مع عام زايد بعنوان "زايد... بناء وطن وسعادة شعب"، بحضور نخبة متميزة من المثقفين والمفكرين والأكاديميين ومدراء الدوائر وكبار الشخصيات وأعيان الإمارة، بمقر دار المخطوطات بالجامعة.

بدأت فعالية المجلس بافتتاح المعرض الذي نظمته هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وتناول سجلاً حافلاً من حياة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان طيب الله ثراه.

وتناول المعرض عرضاً مصوراً لتاريخ مؤسس الدولة ورحلاته وجانباً من أعماله واجتماعاته وقيامه بالإشراف على أعمال النهضة الحضارية التي عمت أرجاء الدولة.

وأشاد سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية في كلمته على أهمية مجلس الجامعة الرمضاني والذي يهدف إلى إبراز دور الجامعة القاسمية في مجال الخدمة المجتمعية وتعزيز تواصلها مع مختلف الجهات بالإمارة و تبادل الخبرات، إلى جانب تحقيق التفاعل وتبادل الحوار الثقافي والفكري الهادف والبناء.