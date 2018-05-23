فريق في جامعة الإمارات يطور جهاز لمراقبة رطوبة جلد الإنسان

الشارقة 24 – وام:





أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة قيام فريق بحثي بتطوير جهاز لمراقبة مستوى رطوبة الجلد أو جفافه عند الإنسان حيث يمكن استخدامه دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي لتتبع صحة الإنسان من خلال التعرف على حالة أنسجة الجلد باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد.

وقالت الباحثة الدكتورة نجاح أبو علي في قسم هندسة الشبكات في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات إن هذا البحث يستخدم مصابيح الـ LED وأجهزة استشعار بصرية حيث يتم إرسال الضوء إلى داخل جسم الإنسان بأطوال موجية مختلفة وتحليل الأشعة المنعكسة ويعتمد عامل الانكسار على المحتوى المائي لطبقات الجلد بهدف تطوير جهاز بصري يمكن ارتداؤه لمراقبة مستوى رطوبة أنسجة الجسم بحيث يعتمد على تخيلات للجلد لاختبار مدى فعالية الأجهزة والبرمجيات لإعطاء مستوى الماء في الجسم من خلال طبقة الجلد.

ونوهت الباحثة إلى أنه يمكن استخدام الجهاز خلال القيام بالأنشطة البدنية الخفيفة عندما يفقد الشخص كميات كبيرة من الماء كما يمكن استخدامه مع الأطفال الذين يعانون من القيء المتكرر أو الإسهال لفترة طويلة من الزمن، إضافة إلى إمكانية إرسال البيانات مباشرة إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالوالدين لاطلاعهم على مستوى الجفاف الذي يعانون منه أطفالهم كما يقوم بمراقبة مستمرة لمستوى رطوبة الجلد وهو يشبه الساعة الذكية يمكن ارتداؤه ومعرفة نبضات القلب بصورة مستمرة.