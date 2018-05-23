أسرة المرحوم عبيد الحلو تدعم الطلبة ذوي الدخل المحدود في جامعة زايد

الشارقة 24:

قدمت أسرة المرحوم عبيد الحلو تبرعاً بمبلغ مليون درهم دعماً للطلبة ذوي الدخل المحدود بجامعة زايد، في فرعيها بأبوظبي ودبي، وذلك بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

تسلم سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة شيكاً بقيمة الدعم، قدمه محمد الأنصاري، أثناء زيارته لفرع الجامعة في دبي، مؤخراً.

وقال الأنصاري: "إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من قناعات المرحوم عبيد الحلو الراسخة بأهمية العلم ودوره في تنمية المجتمع، وتأتي من بعده أسرته الكريمة، التي سارت على نهجه و دربه في هذا الشأن مُتَوَّجةً باقتناع تام بدور العلم في تقدم وازدهار المجتمع، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسِ الدولة "حفظه الله"، وصاحبِ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحبِ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانِهِم أصحابِ السموِّ أعضاءِ المجلسِ الأعلى للاتحادِ، حكامِ الإمارات، الرامية إلى ترسيخ دور العلم والنهوض بمكانة الدولة وتعزيز موقعها في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أن هذا الدعم لطلبة جامعة زايد يأتي ضمن اتفاقية التفاهم والتعاون التي وقعتها أسرة المرحوم عبيد الحلو مع جامعة زايد، والتي تقضي بتقديم الدعم للطلبة ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في صندوق تكافل الطلبة في الجامعة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الداخلي من دون أجر مادي.

ومن جهته، ثمَّن الدكتور المهيدب مدير جامعة زايد مبادرة أسرة المرحوم عبيد الحلو ووصفها بأنها أسلوب جديد من أساليب العطاء والتكافل التي تترجم رسالتها وبرامجها الرامية إلى دعم مختلف شرائح المجتمع التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، وتترك أثرها الطيب في مختلف القطاعات.