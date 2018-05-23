"جامعة" و"بلدية" الشارقة تتعاونان في الإشراف على مشاريع طلبة الهندسة

الشارقة 24:

استضاف قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة وفداً من بلدية مدينة الشارقة، لمناقشة مشاريع تخرج مجموعة من طلبة قسم الهندسة المدنية والبيئية، ترأس وفد البلدية سعادة المهندس خليفة بن هده السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة، وكان في استقبال الوفد الأستاذ الدكتور صلاح التوبات رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية وعدد من أساتذة القسم والطلبة.

خلال اللقاء، تم مناقشة مجموعة من المشاريع المتميزة من حيث الفكرة والتصميم قدمتها البلدية لطلبة الجامعة، وكان من أبرزها مشروع مبنى سكني مؤلف من طابقين سرداب وطابق أرضي و10 طوابق متكررة، ليكون مشروع التخرج لأربع مجموعات طلابية بمجموع 16 طالباً وطالبة، حيث تم تنسيق العمل بين الجهتين من خلال ورش عمل هدفت لتقديم أفضل الخبرات وتطبيق المواصفات العالمية والمعايير التصميمية المعتمدة في بلدية مدينة الشارقة.

من جانبه، أكد سعادة خليفة بن هده السويدي أن هذا التعاون يأتي بموجب اتفاقية وقعتها البلدية مع جامعة الشارقة، يتم من خلالها التعاون والتنسيق في المجال الهندسي وتقديم برنامج تدريبي للطلبة، وتقديم مشاريع تخرج ذات أهمية في هذا المجال، حرصاً من البلدية على تقديم خبراتها ومعاييرها للطلبة، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين الجانبين القائمة على ترسيخ وتطوير التعليم وأساسيات البحث العلمي التطبيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والمعنوي للطلبة والاستفادة من الخبرات العملية المتاحة، وتوفير برامج تدريبية عملية تخصصية، وورش عمل، ومواضيع هندسية تصلح لكي تكون مشاريع تخرج.

أشار الأستاذ الدكتور صلاح التوبات، إلى أن الجامعة تحرص على تبادل الخبرات الفنية مع بلدية الشارقة، خصوصاً قطاع الهندسة والمباني والذي يولي طلبة كلية الهندسة اهتماماً كبيراً به باعتباره لبنة أساسية يستندون إليها للانطلاق في حياتهم العملية بعد تخرجهم، من خلال تجهيزهم لسوق العمل عن طريق الإلمام الشامل بمختلف الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى البلدية.

أعرب الطلبة عن سعادتهم بهذا التعاون، والجهود المبذولة من قبل أساتذتهم في قسم الهندسة المدنية والبيئية ومهندسي قطاع الهندسة والمباني في البلدية.