جامعة الشارقة تحتفل بتخريج الدبلوم المهني في التحكيم التجاري

الشارقة 24:

نظمت جامعة الشارقة حفل تخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من الدبلوم المهني في التحكيم التجاري، والذي أشرف على إعداده وتنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، شمل 40 متدرباً تابعين لعدد من المؤسسات الوطنية والخاصة بالدولة بواقع 84 ساعة تدريبية لكل برنامج.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، والأساتذة القائمين على تنفيذ البرنامج.

وفي كلمه له بهذه المناسبة، رحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بالحضور، وأثنى على موضوع الدبلوم، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، الأمر الذي قال بأنه يجسد رسالة جامعة الشارقة التي وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تقضي بشكل أساسي العمل على تنمية المجتمع وتطويره، وأضاف أن جامعة الشارقة تعمل حالياً طبقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة على تأهيل وتطوير موظفي حكومة الشارقة.

من جانبه، قدم سعادة عبد الله دعيفس، الشكر لجامعة الشارقة ولمركزها للتعليم المستمر والتطوير المهني، كما بارك للمتدربين تخرجهم، وحثهم على نقل معارفهم لزملائهم، وأضاف أن التخرج هو الخطوة الأولى للخريجين التي تسبق إشراكهم في قضايا التحكيم سواء داخل المركز أو في المحاكم ومكاتب المحاماة.

بدوره، صرح الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي، أن الدبلوم يعمل على تخريج محكمين في المجال التجاري، ويركز على الجانبين الأكاديمي والعملي، ويُعرف المتدربين بأنواع التحكيم ومصادره ومزاياه وعيوبه وعناصره، إلى جانب التعريف ببداية الإجراءات المتبعة في خصومة التحكيم مروراً بسير تلك الإجراءات ونهايتها، فضلاً عن كيفية بطلان حكم التحكيم وتنفيذه والمهارات الشخصية والموضوعية الوجب توافرها في المحكم.