رابطة الخريجين بجامعة الشارقة تنظم رحلة عمرة للخريجات

الشارقة 24:

في إطار التعاون المستمر بين جامعة الشارقة وهيئة آل مكتوم الخيرية، نظمت رابطة الخريجين بجامعة الشارقة رحلة لأداء مناسك العمرة لخريجات الجامعة، بدعم من هيئة آل مكتوم الخيرية، التي ساهمت بتحمل تكلفة الرحلة لعدد 20 خريجة من العضوات في الرابطة، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك بناءً على توجيهات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، الذي أكد على ضرورة التعاون المستمر وتقديم كافة أشكال الدعم لأنشطة جامعة الشارقة، تقديراً لها وللمكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، أشاد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع بهذا الدعم من جانب الهيئة، مؤكداً حرص هيئة آل مكتوم الخيرية على المساهمة بشكل مستمر في الكثير من فعاليات الجامعة التي تهدف إلى تشجيع الطالبات المتميزات، كما أن رابطة الخريجين بجامعة الشارقة تسعى دائماً إلى توفير أفضل الفرص والخدمات لأعضاء الرابطة وربطهم المستمر بجامعتهم الأم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص جامعة الشارقة على التعاون مع مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي.

وقد أبدت الطالبات التي تم اختيارهن ضمن رحلة العمرة عن سعادتهن البالغة بهذه المبادرة.