جامعة الشارقة تخرج دفعة من الدبلوم المهني لمدربي اللياقة البدنية

الشارقة 24:

أقام مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، وبالتعاون مع إدارة اتحاد الشرطة الرياضي وإدارة التدريب بوزارة الداخلية، حفل تخريج الدفعة الثالثة من حملة "الدبلوم المهني لمدربي اللياقة البدنية"، بمشاركة 35 متدرباً من مختلف القيادات والإدارات العامة التابعة لوزارة الداخلية.

حضر الحفل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والعميد الدكتور جاسم البكر نائب مدير مدرسة الشرطة الاتحادية ورئيس اللجنة العليا لاختبارات اللياقة البدنية بوزارة الداخلية، والعقيد عارف علي عبيد الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، والمقدم الدكتور سعود سالم الجنيبي نائب مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة رحب مدير جامعة الشارقة بالحضور وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المتدربين ومن قبل القائمين على البرنامج، متمنياً تنفيذ ما تعلموه على نحو عملي، وأضاف أن جامعة الشارقة منذ أسسها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على خدمة وتنمية المجتمع المحلي، ولذلك أكد على ترحيب جامعة الشارقة بمختلف أشكال التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة.

كما شكر العميد الدكتور جاسم البكر نائب مدير مدرسة الشرطة الاتحادية ورئيس اللجنة العليا لاختبارات اللياقة البدنية بوزارة الداخلية، إدارة اتحاد الشرطة الرياضي وإدارة التدريب بوزارة الداخلية، وأشار إلى اهتمام وزارة الداخلية بالجانب البحثي الأكاديمي، وتشجيع العاملين بالوزارة على مواصلة تعليمهم.

كما رحب الدكتور راضي الزبيدي بالحضور وشكر المتدربين والقائمين على تنفيذ البرنامج، الذي أشار إلى أنه يحتوي على 86 محوراً تعليمياً، ويعمل على تحقيق أهداف استراتيجية لوزارة الداخلية من خلال إعداد مجموعة من المدربين المواطنين المتخصصين في تدريب وقياس اللياقة البدنية.