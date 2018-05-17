جامعة الشارقة تبحث التعاون مع مركز الاتصال

الشارقة 24:

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع وفد مركز الشارقة للاتصال، وذلك للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز وبحث مدى إمكانية الاستفادة منها، وفي بداية اللقاء قدم المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال عرضاً توضيحياً عن المركز وأهدافه المتمثلة في خدمة المتعاملين مع حكومة الشارقة، وتسهيل معاملات الجمهور مع الدوائر والهيئات المختلفة، وتعاونه مع العديد من تلك الهيئات واستضافة مراكز الاتصال بها.

وأكد حرصه على التعاون مع جامعة الشارقة بصفتها من أهم الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتشار فروعها في كافة مدن إمارة الشارقة، وتنوع جمهورها بشكل كبير ما بين الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك تقديم خدمة الترويج لأجندة الفعاليات والأحداث داخل الجامعة.

ومن جانبه رحب الدكتور صلاح طاهر بتلك الزيارة موجهاً بضرورة عقد المزيد من اللقاءات كافة الإدارات في الجامعة لدراسة تلك الخدمات المهمة وبحث امكانية الاستفادة منها، حضر اللقاء عبد الله أحمد النقبي رئيس قسم التشغيل بالمركز، وخديجة قسوم النقبي رئيس قسم العلاقات العامة، وعهود سعيد النقبي رئيس شعبة نظم التشغيل بالمركز.