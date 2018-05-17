"الداخلية" وجامعة الشارقة توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24 – وام:





وقعت وزارة الداخلية وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات وخاصة مجال الابتكار، وذلك تنفيذاً لرؤى القيادة الحكيمة وانطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات، وسعياً لتحقيق المصلحة المشتركة بين الجانبين.

وقع المذكرة عن جانب الوزارة، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، فيما وقعها عن جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة من الأفكار الابتكارية الجديدة والمطبقة ونقل المعارف والتجارب والممارسات المطبقة بين الجانبين وتقديم الدعم اللازم من خلال الاستشارات وآلية تطبيق الأفكار والمشاريع الابتكارية مما يساهم في تحقيق أهداف وسياسة واستراتيجية وعمليات الابتكار.

وتنص على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل التي تعقد في وزارة الداخلية ورعاية المبتكرين من جامعة الشارقة وتشكيل لجنة مشتركة لتقييم المشاريع الابتكارية الخاصة بطلبة الجامعة.

كما تنص على التعاون في المجالات التدريبية الخاصة بالابتكار وتطبيق المشاريع الابتكارية وتقديم منح جامعية للمبتكرين والمتميزين من موظفي وزارة الداخلية في الجامعة وتمكين الطلبة المبتكرين من المشاركة في معارض الوزارة.