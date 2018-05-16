جامعة الشارقة تُكرّم متميزي أعضاء هيئتها الإدارية والفنية

الشارقة 24:

في إطار حرص إدارة جامعة الشارقة، على تهيئة أفضل الظروف لأداء العمل، وضمن اللقاء السنوي لمدير جامعة الشارقة مع أعضاء الهيئة الإدارية والفنية فيها، وتكريم المتميزين منهم، التقى سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بأعضاء هذه الهيئة، بحضور نواب مدير الجامعة، وعدد من عمداء الكليات ومدراء المراكز والإدارات ورؤساء الأقسام.

ورحب سعادة مدير الجامعة بالحضور، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد أهمية الدور الذي يقوم به كافة منتسبي جامعة الشارقة بصفة خاصة والمؤسسات التعليمية بصفة عامة وهو التعليم، وهي المهنة التي قال إنها تُعد من أهم المهن لما تقوم به من نقل العلم والمعرفة، وأشار إلى أن الجامعة لا تقدم خدماتها فقط للطلبة، وإنما تسعى دائماً إلى خدمة المجتمع المحلي.

وأكد سعادته ضرورة الاستمرار في العمل كأسرة واحدة ولخدمة أهداف الجامعة، مشيراً إلى توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، التي توصي دائماً بالهيئة الإدارية والفنية، والحرص على تحسين البيئة الأكاديمية لكافة عناصر العملية التعليمية بالجامعة، والتي تشمل الطالب والأستاذ والإداري.

كما أشار إلى حرص إدارة الجامعة على العمل وفق سياسة الباب المفتوح، للاستماع إلى كافة اقتراحات وطلبات العاملين بالجامعة، وتوفير الفرص لمن يريد الالتحاق بالدراسات العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه في التخصصات المناسبة، وشكر الإدارات المتميزة على أدائها خلال الفترة الماضية، ومنها المركز الإعلامي والقبول والتسجيل والمكتبات.

من جانبه، تناول الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع في كلمته، المعايير المختلفة لجائزة الموظف المتميز، وكيفية الاختيار بين المترشحين لها، وطالب الجميع بضرورة المشاركة في هذه الجائزة خلال الدورات المقبلة، ودعا الفائزين في الدورة الحالية والدورات السابقة، إلى ضرورة الحفاظ على تميزهم وإخلاصهم في العمل.

وتم تكريم أعضاء لجنة سياسة وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: الأستاذ ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والدكتورة شريفة المرزوقي مدير المركز الإعلامي، وأنيسة بالطيب رئيس قسم الحوسبة، وشيخة بورفيعة رئيس قسم التصميم، وصالح النعيمي، وأسامة القاضي، ورضوة البلوش، ومشاعل العبد.

ثم تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة الموظف المتميز للعام الأكاديمي 2017-2018م، وجاءت النتائج كالتالي من فئة الهيئة الإدارية والفنية: هالة حسين صالح الحميري، ومريفة مصبح الكتبي، وسارة طبوش، وآمنة شمل، وزينب أحمد حسين، ومن فئة الهيئة المساندة: شيخة البحري خميس، وهارون رشيد، وفيروز عبد الحسين.

كما تم تكريم الإداريين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من جامعة الشارقة، وهم: الدكتور عبد الرحمن الهاشمي، والدكتور مادوغي سيلا، والدكتور عبد الباقي محمد الفكي، وكذلك تكريم من بلغ السن القانونية للتقاعد، والملتحقين الجدد للعمل بالجامعة، وتكريم خاص لاسم المرحوم سالم العامري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أسبوعين.