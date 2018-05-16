جامعة زايد تكرم طلبتها المتفوقين والمتميزين

الشارقة 24:

كرَّم سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، نحو 100 طالب وطالبة، من طلبة الجامعة، لتفوقهم الأكاديمي في البرامج الدراسية، وتميزهم في الأنشطة اللا صَفّية، التي شاركوا فيها داخل الحرم الجامعي وخارجه خلال العام الدراسي الجاري 2017-2018، مثل برنامج "المساندين الأكاديميين"، والمجلس الطلابي والأندية الطلابية، وكذلك تفوقهم في الفعاليات التي مثلوا خلالها الجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً، كالمسابقات والمؤتمرات والحلقات الشبابية، والمبادرات التطوعية والحوارات المجتمعية.

جاء ذلك خلال حفلين منفصلين، أقيما في حرمي الجامعة، بكل من أبوظبي ودبي، بحضور الدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير الجامعة، والدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.