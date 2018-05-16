جامعة الشارقة بخورفكان تكرم القيادات المجتمعية

الشارقة 24:

نظمت جامعة الشارقة فرع خورفكان حفل تكريم القيادات المجتمعية وأصحاب العطاءات لهذا العام، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، تحت شعار "100X100" ضمن تكريم 100 شخصية في المنطقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم.

حضر الحفل سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، والدكتور علي الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع بخورفكان، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والخاصة في الدولة والقيادات الشرطية والدفاع المدني والقطاعات الصحية والتعليمية.

وافتتح الحفل بالسلام الوطني وبآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور علي الزعابي كلمة أعرب فيها عن سعادته لإقامة هذا الحفل الكريم الذي يجسد كل معاني الوفاء والإخلاص لزايد الخير طيب الله ثراه وأننا على هذه الأرض الطيبة دوماً وأبداً نمشي على خطاه ودربه، ونتعلم منه ومن حكمته في بناء الإنسان والوطن من سواعد أبناءه، وأن هذا العام يختلف عن كل الأعوام إنه عام زايد، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، الذي يوجهنا دائماً نحو الأخذ بالقيم الإنسانية من مدرسة زايد الخير.

وألقى الدكتور سعيد مصبح النقبي كلمة بعنوان "رحلة معلم" والتي تناول فيها مسيرة المعلم وما يبذله من جهد وتحدي لتحقيق الهدف السامي لهذه المهنة ونشر المعرفة والعلوم والارتقاء بشباب الوطن، وأن تكريم أصحاب العطاءات والقيادات ثمرة عطاء لجهودهم التي انعكست على تطور وازدهار وبناء لدولة الامارات العربية المتحدة.