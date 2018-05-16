الجامعة القاسمية تنظم محاضرة في فضائل شهر رمضان

الشارقة 24:

استعداداً لقدوم شهر رمضان الكريم نظمت الجامعة القاسمية محاضرة لطلابها بهذه المناسبة قدمها فضيلة الشيخ محمود صميدة الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة شارحاً فضائل الشهر الكري.

حيث شرح المحاضر الطرق السليمة لاستقبال رمضان ذاكراً الدعاء والفرح، والابتهاج لقدوم هذا الشهر الكريم والفهم الصحيح لكيفية تأدية ركن الصيام بالعزم والإصرار، والتخطيط المسبق للاستفادة منه واستغلاله لنيل الأجر والثواب.

كما أشار فضيلة الشيخ محمود صميدة إلى علاقة الصيام بالتقوى وبالعبادات الأخرى، كالصلاة والصدقة والعمرة.

كما أكد على وجوب التحلي بأخلاق الصائم، مقدماً عدداً من النصائح للطلبة في كيفية قضاء أوقاتهم خلال شهر رمضان.

من جهته أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية على حرص الجامعة لإكساب الطلبة المعلومات حول الشعائر الإسلامية، وكيفية تأديتها على الوجه الصحيح.

وأعرب عن تقديره لدائرة الشؤون الإسلامية لتعاونها مع الجامعة القاسمة، كما أثنى على جهود الشيخ.