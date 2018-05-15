مجلس طلاب جامعة الشارقة الجديد يؤدي القسم القانوني

الشارقة 24:

أدى رئيس وأعضاء مجلس طلاب جامعة الشارقة الجديد القسم القانوني أمام سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بحضور الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب.

وألقى سعادة المدير عقب مراسم أداء القسم كلمة هنأ فيها المجلس الجديد وحث فيها الطلاب على العمل لخدمة الجامعة وطلبتها، مشيراً إلى أهمية المواظبة على الدراسة والتحصيل العلمي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، في صياغة جيل علمي مهتم بالبحث العلمي التجريبي من أجل مواكبة الدول المتقدمة حضارياً وعلمياً.

كما أشار إلى أهمية السلوكيات الجيدة التي يجب أن يتحلى بها أعضاء المجلس ليكونوا قدوة لزملائهم، وأن يكون كأعضاء مجلس طلابي ذراع الجامعة وعيونها في متابعة كل ما يساعدها على المزيد من التطور والتميز، من خلال التمثيل الجيد لزملائهم ونقل مقترحاتهم وتطلعاتهم من خلال عمادة شؤون الطلاب إلى إدارة الجامعة.

كما ألقى الطالب علي الكتبي رئيس مجلس الطلاب كلمة شكر فيها مدير الجامعة وعمادة شؤون الطلاب، متعهداً وأعضاء المجلس على تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.