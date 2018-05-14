جامعة الشارقة تعقد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري

الشارقة 24:

بحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة الشيخة نجلاء علي عبد الله المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، عقدت كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري.

في بداية الاجتماع رحب مدير الجامعة بالحضور، مؤكداً على توجه الجامعة حالياً نحو ربط عملية التعليم والتعلم بالبحث العلمي، مشيراً إلى أنه يوجد بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية مجموعة متقدمة من المراكز العلمية التي تشتمل على أحدث الأجهزة والمختبرات التعليمية والبحثية، وهذا كله ناتج من دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حتى أصبحت الجامعة الآن من أكبر جامعات الدولة من حيث عدد البرامج الأكاديمية ولمختلف الدرجات العلمية التي تلبي حاجة أسواق العمل، كما أن الجامعة تضم 30 برنامجاً في تخصصات العلوم والهندسة وإدارة الأعمال والاتصال معتمدة ومعترف بها من مجالس الاعتماد والمنظمات الجهات الدولية المتخصصة.

وأكد بأنها الجامعة الوحيدة في الدولة التي لديها فروع تخدم مختلف مدن ومناطق الإمارة، فضلاً عن مجموعة من المعاهد البحثية المتخصصة، التي تمكنت مؤخراً من تحقيق براءتي اختراع سوف تظهر نتائجها قريباً، متمنياً من الحضور تقديم كافة الاقتراحات والتوصيات التي سوف تساهم في الارتقاء بالكلية.

بعد ذلك تولت سعادة الشيخة نجلاء علي عبد الله المعلا إدارة الاجتماع الذي ألقى خلاله الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية

الطب، كلمة أكد فيها على دور كلية العلوم الصحية في خدمة المجتمع المحلي، وأنها تمتلك مجموعة من المرافق والمعامل والمختبرات التي تساهم بفعالية في إجراء البحث العلمي، وحث أعضاء المجلس الاستشاري على تقديم النصائح والاستشارات التي سوف تعمل الكلية جاهدة على الأخذ بها وتنفيذها، لتحقيق رؤية قيادة الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

من جانبها قدمت الدكتورة أمينة المرزوقي القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية عرضاً تعريفياً عن الكلية تناولت من خلاله تطور عدد البرامج الدراسية فيها وعدد طلبتها منذ نشأتها وحتى الآن، ثم تطرقت إلى سعي الكلية إلى توفير العديد من الفرص التدريبية للطلبة في الأماكن والجهات المختلفة والتي تتناسب مع تخصصاتهم، وكذلك تناولت الفرص المتاحة أمام الكلية لتحقيق المزيد من الانجازات خاصة في مجال البحث العلمي، حيث أشارت إلى أنه يوجد بالكلية الآن 5 فرق بحثية تضم باحثين متميزين من داخل الكلية مع آخرين من داخل وخارج الدولة، وذلك عن طريق توفير العديد من فرص التعاون مع الكثير من الجامعات والمعاهد البحثية في الخارج ومساهمة الكلية في الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع.

وقدم أعضاء المجلس العديد من المقترحات والفرص التدريبية للطلبة والتي من شأنها أن تساهم في تطوير وتنمية المستويين المهني والعملي للخريج، بالإضافة إلى ضرورة طرح مجموعة من البرامج الدراسية والتخصصات الأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل حالياً.

حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، و رؤساء الأقسام العلمية بالكلية، ويضم المجلس في عضويته الدكتورة أمينة المرزوقي، والدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارة ومركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتورة مريم مطر مدير تنفيذي بجمعية الإمارات للأمراض الجينية، والدكتور حاتم أبو العباس المدير الطبي، والأستاذة أروى سيف مسؤول قسم العلاج الطبيعي بمستشفى البراحة في دبي، والأستاذة حصة خلفان استشاري صحة عامة بوزارة الصحة.