الهاشمي ينال درجة الدكتوراه في "القانون العام" بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

ناقش الباحث عبد الرحمن أبوبكر الهاشمي مدير إدارة الخدمات بجامعة الشارقة، رسالة الدكتوراه المقدمة منه في قسم القانون العام بكلية القانون في جامعة الشارقة، بعنوان "إثبات العيوب الداخلية للقرار الإداري"، حيث تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور موسى شحادة الأستاذ المشارك بجامعة الشارقة مشرفاً، والأستاذ الدكتور سام دله أستاذ القانون العام بجامعة الشارقة مناقشاً داخلياً، والأستاذ الدكتور مصطفى عبدالمقصود أستاذ القانون العام بجامعة عجمان مناقشاً خارجياً، والدكتور أحسن رابحي الأستاذ المشارك بجامعة الشارقة مناقشاً داخلياً.

هدفت الدراسة إلى البحث في مدى استيفاء القرارات الإدارية الصادرة من الإدارة لشروطها وأركانها، وأن أي خلل في أركان القرار الإداري قد يعرضه إما للبطلان أو الانعدام، وإثبات الخلل في أي ركن من أركان القرار قد لا يجد صعوبة في إثباته ما عدا ركني الغاية والسبب لأنها من العيوب القصدية التي تتعلق بنية ومقصد مصدر القرار، وهذه الصعوبة ليست مطلقة وإنما نسبية حيث يمكن إثباتها من خلال اتباع وسائل معينة في الإثبات، حيث قسم الباحث دراسته إلى بابين رئيسيين، الباب الأول تم تخصيصه للحديث عن الإثبات في الدعاوى الإدارية والعوامل المؤثرة فيه، أما الباب الثاني فقد تناول وسائل إثبات العيوب الداخلية في القرار الإداري، وبعد مناقشة الباحث مناقشة علنية أوصت اللجنة المشكلة بقبول الرسالة ومنح الباحث درجة الدكتوراه.