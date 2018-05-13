جامعة الشارقة و"التسجيل العقاري" تحتفلان بتخريج دفعتي "دبلوم مهني"

الشارقة 24:

احتفلت جامعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بتخريج الدفعة الثانية والثالثة من "الدبلوم المهني العقاري"، والذي أشرف على إعداده وتنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، بواقع 135 ساعة تدريبية لكل دفعة، وشمل 50 متدرباً من مختلف المكاتب العقارية في الشارقة.

حضر الحفل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والأستاذ عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، كما حضر الحفل أعضاء الهيئة التدريسية من القائمين على تنفيذ البرنامج والخريجين.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، رحب مدير الجامعة بالحضور، معرباً عن سعادته بتخريج الدفعة الثانية والثالثة من الدبلوم المهني العقاري، وأكد على أهمية موضوع البرنامج لما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، من تقدم وتطور كبير ين في مجال الإنشاءات العقارية والاستثمار العقاري، وأضاف أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أسس جامعة الشارقة لتكون مشروعاً تنموياً وطنياً يعمل على خدمة وتنمية المجتمع المحلي، من خلال عدد كبير من البرامج التي تطرحها الجامعة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الدولة، إلى جانب حصول 40 % منها على الاعتماد الدولي، وهذا ما جعلها من كبرى الجامعات في الدولة، من حيث عدد البرامج التي تطرحها وعدد الطلبة.