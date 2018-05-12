جامعة زايد تمسح الغاف بجزيرة "ياس" بـ 3 ساعات بدلاً من أسابيع

طالبتان في جامعة زايد تتعرفان إلى خصائص الطائرة من دون طيار المستخدمة بالبحث

الشارقة 24:



نظمت كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، بالتعاون مع جامعة الخليج العربي بالبحرين، ووزارة الطاقة وشركة "فالكون آي درونز" الإماراتية، لاستشارات الملاحة الجوية، ورشة عمل بحثية حول "الاستخدامات المبتكرة للطائرات بدون طيار في مجالات البيئة والاستدامة"، احتشد فيها أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية العلوم الطبيعية والصحية بالجامعة، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين، واستغرقت نهاراً كاملاً في فندق "راديسون بلو" بجزيرة ياس بأبوظبي.



وتضمنت الورشة، إلى جانب محاورها النقاشية، عرضاً جوياً في الهواء الطلق، لطائرة بدون طيار، يجري تشغيلها والتحكم بها باستخدام الريموت كونترول، تحقيقاً لغاية رئيسية هي استيضاح قدرات وإمكانات الطائرات بدون طيار في مجال المسح البيئي، من خلال طريقة سريعة وفعالة وموفرة للتكاليف.



وقد أدى دمج التكنولوجيات الرائجة مثل "الذكاء الاصطناعي"، و"إنترنت الأشياء"، و"البيانات الضخمة"، و"الروبوتيات" مع الطائرات بدون طيار إلى توليد إمكانات هائلة للابتكار في العديد من القطاعات، ولا سيما عمليات المسح وعمل الخرائط، وهي حقيقة يمكن ملاحظتها في نطاق واسع من الصناعات المتنامية المختلفة.



وأكد د. فارس هواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، أن المهمة استهدفت إجراء مسح إيكولوجي لتجمعات أشجار الغاف الموجودة في جزيرة ياس، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وذلك للحصول على بيانات يمكن استخدامها في مشاريع التخرج لطلبة الكلية.



وأضاف: تم تحضير المهمة بإدخال الإحداثيات ومسارات المسح الحيوي في برامج الطائرة، واستغرقت المهمة ثلاث ساعات فقط، في حين أنها تستغرق في الوسائل التقليدية عدة أسابيع.