سعيد بن صقر يشهد حفل تكريم 100 شخصية بالساحل الشرقي في جامعة الشارقة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان احتفالية لتكريم أصحاب الإنجازات بالساحل الشرقي؛ نظمتها جامعة الشارقة فرع خورفكان، وذلك بالتنسيق مع مجلس الشارقة للتعليم.

الاحتفالية التي جاءت تزامناً مع مئوية زايد، وتحت شعار 100 * 100، تضمنت تكريم 100 شخصية مجتمعية بارزة من أهالي الساحل الشرقي من أصحاب الإنجازات المشهودة في قطاعات التعليم والشرطة والصحة والتراث إلى غيرها من قطاعات.

شهد الاحتفالية سعادة د. سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ود. علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، وعلي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم وحشد من المسؤولين وعموم الأهالي بالساحل الشرقي.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقى د. علي عبيد الزعابي كلمة أوضح فيها أهداف المبادرة من تكريم لأصحاب البصمات الراسخة والجهود والعطاءات الوطنية لنخبة من التربويين، وقيادات العمل التطوعي ورجال الشرطة والدفاع المدني وغيرها من قطاعات، تقديراً لما بذلوا من جهود في سبيل رفعة الوطن.

بعنوان "رحلة معلم"، تحدث د. سعيد مصبح الكعبي عن جهود العاملين في قطاع التربية والتعليم، وما تكبدوا من مشاق في سبيل نشر نور العلم وتحقيق رسالته السامية في النهوض بالمجتمع، لافتاً إلى أن تكريم جيل من الرعيل الأول من قيادات الميدان بالساحل الشرقي، وغيرهم من موظفين لازالوا يتحملون المسؤولية، إنما هو رسالة شكر متواضعة لتؤكد لهم أن جهودهم لم تذهب سدى.

تضمنت فعاليات الاحتفالية التي نظمت بمناسبة مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، العديد من الفقرات، من بينها فواصل مرئية عن "زايد الخير"، فضلاً عن لوحة فنية لطالبات مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي بالفجيرة بعنوان "بانوراما وطن".

في الختام ‏قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، يرافقه سعادة د. ‎سعيد مصبح الكعبي، ود. علي عبيد الزعابي، بتكريم قائمة المائة شخصية من ‎أصحاب لإنجازات بالساحل الشرقي.

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