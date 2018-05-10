"الشارقة لعلوم الفضاء والفلك" يشارك بمسابقة "بحوث طلبة الجامعات"

الشارقة 24:

شارك مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة بمسابقة "بحوث طلبة الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة" في دورتها السادسة، والتي حصل خلالها على المركز الأول في فئة الكيمياء والصحة البيئية فريق بحث من طلبة جامعة الشارقة ومنتسبي المركز، ونظمتها جامعة أبوظبي، تحت رعاية سعادة الأستاذ حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وذلك بهدف تشجيع الطلبة والباحثين والعامة على العمل على أبحاث مبتكرة والتي بدورها ستساعد على تقدم ودعم مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

ويهدف مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك من خلال مشاركته إلى نشر الوعي حول أهمية العمل على البحوث في هذا المجال، إلى جانب ترسيخ مكانة المركز وجامعة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة كمساهمين بارزين في تطوير قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك على الصعيد العالمي من خلال القيام ببحوث علمية متميزة.

شارك المركز بالمسابقة بمجوعتين من طلبة جامعة الشارقة الباحثين في المركز في فئة الكيمياء والصحة البيئية وفئة الفيزياء والرياضيات، تحت إشراف الدكتور إلياس فرنيني نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك لشؤون مرصد الشارقة والمختبرات، والدكتور محمد مبشر شيخ من قسم الفيزياء التطبيقية وعلوم الفلك بكلية العلوم في جامعة الشارقة، حيث حصد الفريق المكون من الطلبة الباحثين يوسف فاروق وعلي الحمادي وعائشة آل علي وأميرة فاروق وأنس عمر عدوان على المركز الأول في فئة الكيمياء والصحة البيئية لمشروعهم "المراقبة البيئية باستخدام الكان سات "CanSat"، ضمن مشاريع مختبر الكيوب سات في المركز، وهو جهاز محاكاة للأقمار الصناعية مصغر، ويمكن استخدامه لدراسة التلوث البيئي والجوي وتركيز ثاني أكسيد الكربون "Co2" في الهواء، حيث يهدف البحث لدراسة إمكانية تطبيق الكان سات لدراسة ومراقبة مستوى التلوث البيئي والجوي، ومساعدة الجهات المعنية في تحديد أسباب تواجد ومصادر الملوثات البيئية، إلى جانب المساهمة في التخلص منها وتحسين الصحة البيئية والجوية، كما تهدف المجموعة لبحث تأثير درجات الحرارة على تركيز الملوثات الجوية كثاني أكسيد الكربون "Co2".

وفي فئة الفيزياء والرياضيات، شارك الفريق المكون من الطلبة ميثاء الشامسي ورضوان فرنيني وأرزو نواراني ومريم القاسمي من جامعة الشارقة في بحث "بناء مناخ اصطناعي لكوكب المريخ"، والذي يبحث إمكانية تغير وتحسين مناخ كوكب المريخ وجعله صالح للحياة عن طريق حقن الغازات في الغلاف الجوي الاصطناعي ودراسة استدامتها مع مرور الوقت، وذلك بهدف المساهمة في توسيع آفاق وحدود المعرفة والإمكانيات في مجال علوم وتقنيات الفضاء والفلك.