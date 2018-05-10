جامعة الإمارات ضمن أفضل 50 جامعة في تصنيف التايمز للتعليم العالي

الشارقة 24 - وام:





حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً من خلال ارتقائها 7 مراكز وفق "تصنيف التايمز للتعليم العالي" لعام 2018 المعني بجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة لتحتل المركز الـ 50 في التصنيف.

وأكد سعادة الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات أهمية هذا الإنجاز للجامعة التي تعد الجامعة الوطنية الأم، والذي هو ثمرة حرص واهتمام دولة الإمارات في الوصول إلى الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة الدولية.

وقال إن تحقيق جامعة الإمارات هذا الإنجاز يعد مؤشراً على تطور البحث العلمي وريادة الأعمال وهذا الارتقاء في التصنيف يضمن لها مستقبلاً لتكون من ضمن أفضل الجامعات الدولية المصنفة.

جدير بالذكر، أن جامعة الإمارات تعد من أفضل 378 جامعة موزعة على 42 دولة شملها "تصنيف التايمز للتعليم العالي للدول ذات الاقتصادات الناشئة"، ويعتمد التصنيف على المعايير ذاتها التي يستخدمها تصنيف التايمز العالمي للجامعات، حيث تقيم الجامعات على أدائها لمهامها الأساسية وهي التعليم والبحث العلمي ونشر المعرفة ونظرة المجتمع الأكاديمي الدولي لها، إلا أن المنهجية التي شملها هذا التصنيف للعام الحالي تمت إعادة صياغته ليعكس خصائص وأولويات التطور للجامعات في هذه الدول.