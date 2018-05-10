جامعة الشارقة تعقد ورشة علمية حول كيفية إعداد البحوث العلمية

الشارقة 24:

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة ورشة علمية لطلبة الدراسات العليا حول كيفية إعداد البحوث العلمية ونشرها، بحضور سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور حسين العثمان القائم بأعمال عميد الكلية وأعضاء من هيئتها التدريسية وطلبتها للدراسات العليا والكليات الأخرى.

وأشاد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بموضوع الورشة العلمية، مؤكداً على أهمية انعقادها بشكل متكرر لمساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا على تتبع كافة المتغيرات في مجال نشر البحوث العلمية، وتقييم المجلات البحثية العالمية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل حالياً على تغيير بيئة البحث العلمي لديها ليكون لطالب الدراسات العليا دوراً أكثر إيجابية من خلال إشراكه ضمن المجموعات البحثية القائمة بالفعل، ويكون هناك تفاعلاً بين الطالب والأستاذ والاستفادة من الخبرات البحثية للفريق البحثي المشارك معه في اختيار الأفكار البحثية وتنفيذها ونشرها.

وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب على أهمية التدقيق على اختيار المجلات العلمية المعتمدة في التقييم السنوي للجامعات عند نشر البحوث الخاصة ببرنامجي الماجستير والدكتوراه، متمنياً أن تساهم تلك الورشة العلمية في مساعدة الطلبة باختيار موضوع الدراسة ومحاوره البحثية ومكان نشره.

من جانبه رحب الأستاذ الدكتور حسين العثمان بالحضور، مؤكداً على أن هذه الندوة تهدف إلى تعريف طلبة الدراسات العليا في الكلية بمختلف تخصصاتهم بالأسس والأساليب العلمية لإعداد البحوث ونشرها في المجلات العلمية المعتمدة، والعمل على تعزيز بيئة البحث العلمي في برامج الدراسات العليا، وتبادل الآراء والخبرات بين الأساتذة والطلبة.

تضمنت الندوة مجموعة متنوعة من المحاور العلمية مثل: كيفية نشر البحوث في المجلات العلمية الرصينة قدمها الأستاذ الدكتور رأفت العوضي عميد كلية الدراسات العليا، ومهارات البحوث الاجتماعية قدمها الأستاذ الدكتور أحمد العموش، ومهارات البحوث العلمية في اللغة العربية وآدابها قدمها الأستاذ الدكتور فائز طه، ومهارات البحوث في مجال دراسات الترجمة والبحوث الإنسانية والأدبية قدمها الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سيده، ومهارات البحوث التاريخية للدكتور خيرالدين شترة.