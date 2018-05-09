باحثون من جامعة الإمارات يبتكرون علاجاً باستخدام التعديل الجيني

الشارقة 24 - وام:

نجح مجموعة من الباحثين في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وللمرة الأولى في الدولة، في استخدام تقنية حديثة في التعديل الجيني تسمى "كريسبر- كاس9"، لحذف جين من سلسلة الخلايا البشرية المستزرعة.

واستخدم الفريق البحثي سلاسل خلوية للكشف عن آليات بعض الأمراض الوراثية الموجودة، الأمر الذي ينبئ بإمكانية تطوير علاجات جديدة، وقد استخدم الفريق الخلايا المستزرعة مخبرياً لأهداف بحثية كإضافة جين فيه خلل ما.

وتسمح تقنية التعديل الجيني CRISPR-Cas9 التي تم تطويرها، مؤخراً، بإجراء تعديلات على الجينوم بما في ذلك تصحيح الجينات المعيبة أو إدخال تغييرات جينية، وتمكن الباحثون من دراسة الجين المتحور وتغييره بحثاً عن طريقة لإخماده.

يشار إلى أن الجينوم البشري المتوسط يحتوي على حوالي 25 ألفاً من جينات ترميز البروتين.