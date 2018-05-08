جامعة الشارقة تناقش المشاريع البحثية لتنظيم الطيران المدني

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وفداً رفيع المستوى من عدة مؤسسات وطنية ودولية، تضمن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وهيئة دبي للطيران المدني، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، وجامعة لينشوبنغ السويدية، وإدارة الطيران المدني السويدية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور عماد السيوف منسق المجموعة البحثية ومدير مكتب الاستدامة، والدكتور طارق مرابطين القائم بأعمال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور علي شعيتو أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة الشارقة.

وتأتي الزيارة ضمن الاجتماعات والمناقشات العلمية والبحثية التي نظمتها مجموعة إدارة الأصول الهندسية المستدامة، التابعة لمعهد البحوث للعلوم والهندسة، والتي ناقشت على مدار ثلاثة أيام العديد من المشاريع البحثية ذات الصلة بتنظيم الطيران المدني، وآلية تنظيم العمل والتعاون من خلال تطوير العلاقات بين المؤسسات المختلفة، بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الجهات، في مجال البحث العلمي لتنظيم الطيران المدني.