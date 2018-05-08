لبنى القاسمي تفتتح معرض مشاريع تخرج طالبات "فنون" جامعة زايد

الشارقة 24:

افتتحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد معرض مشاريع المتخرجين 2018، لكلية الفنون والصناعات الإبداعية، المُقام في مدينة دبي للتصميم حتى التاسع من مايو الجاري، وذلك بحضور سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة وسعادة اللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير جامعة زايد، وآن- ماري ريني عميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية.

واطلعت معاليها في جولة عامة حول المعرض على 55 مشروع تخرج في 4 تخصصات هي: التصميم الداخلي، التصميم الغرافيكي، الرسوم المتحركة، والفنون البصرية.

وأبدت معالي رئيسة الجامعة سعادتها حيال إبداع الطالبات ومحاكاتهن للمتطلبات الحقيقية للمجتمع الإماراتي، وكيفية عرض الأفكار واستخدام المواد بطريقة مبتكرة تستوحي المخزون الجمالي للتراث الإماراتي ومفرداته البيئية، وإيلاء الاهتمام لكافة المقومات الضرورية لإنجاز مشروع متكامل ناجح.

يغطي المعرض مجموعة متنوعة من المواضيع التي ترتبط جميعها بالتنمية المجتمعية والثقافية وتساهم في التعبير عن التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقضايا الاجتماعية والثقافية ذات الصلة الوثيقة بالبيئة، والرؤى التي تعبر عن جيل الشباب، كما أبرزت الفنانات الواعدات خلال أعمالهن أصواتهن الإبداعية ومكوناتهن الثقافية والمناظر الطبيعية التي تعكس مدى التزامهن في الربط بين الابتكار والواقع المُعاش.

وقالت آن-ماري ريني، عميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد: "لقد برهنت خريجات كلية الفنون والصناعات الإبداعية على المستوى الاستثنائي لقدراتهن، بحصولهن على العديد من الجوائز، مثل جائزة الإبداع التي تقدمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الإبداع وجلف كابيتال، وجائزة كريستو، وجائزة الشيخة منال بنت محمد بن راشد للفنانين الشباب، وبرنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، ومسابقة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لإنشاء مسجد بالمنطقة الثقافية لقصر الحصن".

وألقت الخريجة نورة الغامدي كلمة تحفيزية تشجع فيها الطالبات على العمل قدماً و السعي وراء أحلامهن لتحقيقها على أرض الواقع، و تعد نورة أحد أصغر مؤسسي الشركات فقد أسست في عمر لا يتجاوز 23 سنة شركتها الخاصة لتصميم الديكور "عالبال"، وحققت نجاحات كبيرة وعملت على تصميم مساحات مرموقة بطريقة فذة و مميزة، كما فازت في عام 2017 بجائزة إندكس للمصممين الرائدين.