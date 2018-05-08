"الشارقة لعلوم الفضاء" يدعم تعليم الـ STEM

الشارقة 24:

شارك مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة في القمة العالمية لصناعة الطيران في دورتها الرابعة، والتي عقدت مؤخراً بأبوظبي، والتي استضافتها شركة مبادلة للاستثمار بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وبحضور كبار المسؤولين وصناع القرار والحكوميين والخبراء في قطاعات الطيران وتقنيات وعلوم الفضاء، إلى جانب مشاركة أساتذة وطلبة جامعة الشارقة وباحثي مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وتمثلت مشاركة المركز خلال المؤتمر بعرض المرافق والمختبرات التي يحتوي عليها إلى جانب المشاريع والمبادرات البحثية، التي يعمل عليها مع عدد من المؤسسات والمراكز المحلية والعالمية، كما شارك الدكتور إلياس فرنيني نائب مدير المركز لشؤون مرصد الشارقة والمختبرات، بجلسة نقاشية مع قادة وخبراء مجالي الطيران وعلوم الفضاء، والتي ناقشت أهمية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق منهاج تعليم الـ STEM، والذي يركز على تعليم كافة المناهج العلمية والهندسية والرياضية والتقنية بشكل مترابط وتطبيقي، وذلك بهدف دعم التنمية الوطنية في قطاع الفضاء وتقنياته وإعداد القوى العاملة والقادة للمستقبل، حيث ركزت الجلسة على طرق تسهيل دراسة العلوم ونظرياتها وتطبيقاتها، وأهمية تعزيز مهارات الطلبة والباحثين بشكل مركز وشامل، إلى جانب منحهم الحوافز للمشاركة في البرامج والمبادرات البحثية من خلال دمجهم في عملية البحث العلمي، كما تناولت الجلسة أهمية وتأثير وسائل الإعلام الحديثة في تسهيل فهم علوم وتكنولوجيا الفضاء والتعرف على أحدث تطوراتها، وإنشاء شبكة اتصال بين جيل الشباب لعرض أفكارهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم في مجال تقنيات وعلوم الفضاء والطيران.