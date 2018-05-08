د. علي الزعابي: جامعة الشارقة منبع الكفاءات الوطنية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال د. علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، إن الجامعة بمتابعة من إدارتها حريصة كل الحرص على تقديم إسهامات مجتمعية فاعلة تتجاوز الدور التعليمي التقليدي، مستلهمة نهجها من الفكر النير والرؤى السديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش إطلاق مبادرة لتكريم 100 شخصية من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالتميز والإنجاز بفرع الجامعة بخورفكان ، إن الجامعة طالما كانت منبعاً للكفاءات من خريجيها في مختلف الميادين، وإنها تحرص أيضاً على دعم هذه الكفاءات أينما كانوا.

وأشار إلى أن الكفاءات الوطنية وما قدموا من إسهامات وعطاءات وخدمات جليلة للوطن، يمثلون النبراس الذي ينبغي للأجيال الشابة أن تقتدي به، ومن هنا يتجلى هدف المبادرة.

وأوضح أن الجامعة بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، وشركاءها المحليين أخذوا على عاتقهم إطلاق تلك المبادرة تزامناً مع احتفالات الدولة بمئوية زايد، الذي يمثل النموذج الأول للعمل والعطاء بما قدم لوطنه وشعبه من إنجازات كبيرة.