جامعة الشارقة تبحث التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي

الشارقة 24:

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، سعادة عبد الله علي عبيد غانم المهيري مدير هيئة الهلال الأحمر فرع الشارقة والوفد المرافق، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال الدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصندوق دعم الطلاب والحالات الخاصة.

وأثنى الدكتور صلاح طاهر على الجهود والدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الطلاب وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في إنهاء دراستهم الجامعية، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين الجامعة والهيئة في هذا الشأن.

ومن جانبه صرح سعادة عبد الله علي عبيد المهيري بأن هيئة الهلال الأحمر تحرص دائماً على تقديم يد العون لكل من يحتاجها، وتساهم في كثير من الأعمال الخيرية في كافة إمارات الدولة، كما أنها تهتم دائماً بالجانب التعليمي في كافة مراحله سواء الجامعية منها أو قبل الجامعية، كما أشاد بجامعة الشارقة وتعاونها المستمر مع الهيئة.

حضرت اللقاء الأستاذة شيخة علي سعيد السويدي رئيس قسم المساعدات بفرع هيئة الهلال الأحمر بإمارة الشارقة.