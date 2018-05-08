جامعة الشارقة بخورفكان تطلق مبادرة لتكريم 100 شخصية

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

عقدت جامعة الشارقة فرع خورفكان الإثنين بقاعة العلاقات العامة في كلية المجتمع، مؤتمراً صحافياً بالتنسيق مع مجلس الشارقة للتعليم.

حضر المؤتمر د. علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، وعلي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم.

وكشف الجانبان خلال المؤتمر عن مبادرة مشتركة بعنوان مبادرة 100X100 وتشير المائة الأولى إلى 100 شخصية من أصحاب الإنجازات الوطنية في شتى مناحي الحياة، تهدف المبادرة لتكريمهم، فيما تشير المائة الثانية إلى مئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشار الدكتور علي عبيد الزعابي إلى فحوى المبادرة، ويتلخص في تنظيم احتفالية حاشدة لتكريم قرابة 60 شخصية فاعلة من المتقاعدين والعاملين في الحقل التربوي ممن كانت لهم بصمات مشهودة في دعم وتطوير مسيرة التعليم.

وأضاف الزعابي، أن الاحتفالية التي تقام مساء الخميس المقبل بمسرح الجامعة في خورفكان، تقام بحضور عدد من الشيوخ و معالي الوزراء ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وسيتم خلالها أيضاً تكريم 40 شخصية أخرى من المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، يمثلون 8 جهات رسمية، بالإضافة لعدد من كبار السن والسيدات.

من جانبه، قال علي الحوسني إن المبادرة تأتي تأكيداً على التقدير الكبير من قبل شرائح المجتمع كافة، لما قدمته تلك الشخصيات من إسهامات وخدمات جليلة للوطن والمواطنين.

وأضاف إن لجنة مختصة تم تشكيلها من قبل المنظمين، اختارت بعناية الشخصيات المشار إليها، مع الأخذ في الاعتبار ترشيحات الدوائر الحكومية للكفاءات المنتسبة لها ولاتزال على رأس عملها، أو الكفاءات السابقة من المشهود لهم بالتميز والنجاح.

ولفتت الجهات المنظمة إلى مساهمة عدد من الشركات في رعاية الاحتفالية الأكبر من نوعها في المنطقة، موضحة أن الشخصيات التي سيتم تكريمها تم اختيارهم من مدن ومناطق الساحل الشرقي.