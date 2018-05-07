جامعة الشارقة و "أكاديمية البحوث" يتعاونان في معالجة المياه العادمة

الشارقة 24:

توصل الفريق البحثي المشترك من جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة للبحوث إلى مجموعة من النتائج البحثية المهمة والمتعلقة بحماية صحة الإنسان والبيئة، تمثل ذلك في التعرف على العديد من الملوثات الناشئة الموجودة في المياه العادمة، وبخاصة الأدوية والهرمونات والمستحضرات الصحية المختلفة، إلى جانب دراسة التأثيرات المحتملة لهذه الملوثات لإعادة استخدام المياه العادمة للأغراض النفعية والصناعية والري.

بدوره، أثنى الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث على تلك النتائج وأهميتها للمجتمع، والتي جاءت كثمرة للعمل المشترك من خلال اتفاقية التعاون البحثي التي تم توقيعها بين الجانبين لتنفيذ هذا المشروع البحثي بتمويل من المؤسستين، وبمشاركة معهد بحوث الصحراء في الولايات المتحدة الأميركية.

كما تم الاتفاق بين الجهتين على استمرار التعاون للتوصل إلى الطرق الفعالة والحديثة لمعالجة المياه العادمة، والتخلص من هذه الملوثات ومواكبة آخر ما توصلت إليه البحوث الدولية في هذا المجال.

وأشار الأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد بحوث العلوم والهندسة بجامعة الشارقة والباحث الرئيس للمشروع، إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق البحثي والمكون من الأستاذ الدكتور مفيد السامرائي من أكاديمية الشارقة للبحوث، ومن جامعة الشارقة الدكتور محمد حرب سمرين بكلية الصيدلة، والدكتورة لوسي سمرجيان بكلية العلوم الصحية، حيث قام الفريق البحثي بتطوير طرق مخبرية حساسة ومتقدمة للقياس تصل دقتها إلى مجال النانو غرام في كل لتر من المياه، و تم الكشف عن وجود مجموعة من المواد الكيميائية المعتادة والتي تعبر عن الأدوية والمستحضرات التي يتم التعامل بها بشكل اعتيادي.