جامعة الشارقة تنظم معرض صور "عام زايد"

الشارقة 24:

في إطار احتفالات جامعة الشارقة بعام زايد، وتزامناً مع مئوية زايد الخير، افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة معرض صور "عام زايد"، والذي نظمه مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور عبد العزيز ناصر الريسي مستشار التطوير الإداري بالأرشيف الوطني، والدكتورة مشكال محمد العور عضو اللجنة العليا والأمين العام لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال مدير جامعة الشارقة: "لا شك أنكم تعلمون جيداً أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كان قد أمر أن يكون عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة "عام زايد"، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس لهذا الوطن الغالي والعزيز، وذلك بإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازاته المحلية والعالمية، لكون هذا العام هو ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وجاء الإعلان متزامناً مع ذكرى يوم جلوس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيَّب الله ثراه"، في 6 أغسطس 1966 عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي".

ثم تفقد مدير جامعة الشارقة الأجنحة المشاركة في المعرض ومنها جناح الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة، واستمع لشرح من سعادة الدكتور عبد العزيز ناصر الريسي عن مشاركتهم في المعرض والذي ضم معرضاً لصور الشيخ زايد عبر مراحل مختلفة من حياته، وعرضاً لفيلم قصير عن حياته ومبادرات الأرشيف الوطني، بالإضافة إلى عرض نماذج من إصدارات الأرشيف الوطني الخاصة بإنجازات الشيخ زايد، وكذلك الجناح الخاص بمؤسسة زايد الدولية للبيئة.

بدورها قدمت الدكتورة مشكال محمد العور نبذة عن المؤسسة وتاريخ إنشائها والتي تهدف إلى ترجمة الفكر البيئي والإنمائي للمغفور له الشيخ زايد، حيث تقوم المؤسسة بإدارة برنامجين لجائزتين هما جائزة زايد الدولية للبيئة وجائزة الإمارات التقديرية للبيئة بهدف تشجيع الإسهامات البيئية المتميزة.

كما شاركت عمادة شؤون الطلاب من خلال المرسم الجامعي بمجموعة من الصور واللوحات الفنية المتنوعة من حيث الخامات المختلفة منها ألوان الإكريلك، والباستيل والشمع، والرصاص قدمها طلبة الجامعة من الكليات المختلفة.

وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم المشاركين وتوزيع الدروع عليهم.