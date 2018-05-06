جامعة الشارقة تنظم ورشة "الخرسانة المدعمة بالألياف"

الشارقة 24:

نظمت المجموعة البحثية لمواد البناء والأنظمة الهيكلية المستدامة، بمعهد بحوث العلوم والهندسة "RISE"، بجامعة الشارقة، وبالتعاون مع المجموعة البحثية للتصميم الهيكلي بجامعة بريشا في إيطاليا، ورشة عمل "الخرسانة المدعمة بالألياف: المواد، التطبيقات، والتصميم"، وذلك بهدف توفير منصة نقاشية يقدم فيها الباحثون خبراتهم لنشر التوعية حول تكنولوجيا الخرسانة المدعمة بالألياف، وتطبيقتها في صناعة البناء، كما تهدف الورشة إلى خدمة المجتمع المحلي من خلال تشجيع المهنيين وصناع القرار والممارسين والباحثين والمصممين للمشاركة في المشاريع البحثية، وتبادل الخبرات لاستكشاف فوائد واستخدامات وأفضل طرق تصميم هياكل الخرسانة المدعمة المستدامة في دولة الإمارات.

حضر الورشة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور مفيد السامرائي مستشار أول أكاديمية الشارقة للبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد بحوث العلوم والهندسة، والأستاذ الدكتور صلاح التوبات رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئة ومنسق مجموعة أبحاث الأنظمة الإنشائية والمواد الإنشائية المستدامة، إلى جانب عدد من أعضاء المجموعات البحثية في معهد بحوث العلوم والهندسة، وأساتذة وطلبة كلية الهندسة بجامعة الشارقة، ومن جانب جامعة بريشا بإيطاليا، الأستاذ الدكتور جيوفاني بليزاري الخبير في الخرسانة المدعمة وموادها.