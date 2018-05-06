جامعة الشارقة تناقش التحكيم وأهميته في الإمارات

الشارقة 24:

في إطار حرص كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة بتعزيز المهارات التطبيقية في التعليم، استضافت الكلية الأستاذ أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، بحضور الدكتور محمد الحوري رئيس قسم الإدارة بكلية إدارة الأعمال، والدكتورة إيمان نبوش أكاديمي زائر بكلية القانون والمشرف على مساق البيئة القانونية لإدارة الأعمال، وطلبة الكلية، حيث قدمت الطالبات عرضاً توضيحياً تناول جميع جوانب التحكيم وأهميته وأنواعه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال العرض تم تعريف الطالبات بمصطلح المحكم وكيف يمكن للمحكمين ممارسة عملية التحكيم في الإمارات، كما قدمت الطالبات شرحاً مفصلاً عن أنواع التحكيم في الإمارات، وما هي التخصصات التي يمكن أن يطلبها دور المحكم، كما تم عرض دراسة حالة نزاع حقيقية في دولة عالجها مركز تحكيم.

ثم قدم الأستاذ أحمد صالح العجلة نبذه عما يتم العمل عليه في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وأشار إلى أنواع التحكيم الدولي والمحلي المتبعة لدى المركز، كما أكد على أهمية استقطاب الطلبة المتدربين والمتطوعين للمشاركة بآرائهم في حل قضايا التحكيم.