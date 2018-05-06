الجامعة القاسمية تطلق جائزة الموظف المتميز

الشارقة 24:

نظمت الجامعة القاسمية اللقاء السنوي الثالث لموظفيها من كافة الإدارات والأقسام، في إطار الرؤى الاستراتيجية للجامعة لجعل البيئة الوظيفية بيئة إبداع وتميز، بحضور الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وسالم الجروان نائب المدير للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذة أحلام بن جرش مساعد المدير لشؤون الطلبة.

وأشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم بجهود كافة الكوادر الوظيفية وبأدوارهم في الارتقاء الدائم بمنظومة العمل الإداري في الجامعة، والذي انعكس بظلاله على الأداء العام للجامعة.

ونقل الأستاذ الدكتور رشاد سالم باسمه وباسم كافة الكوادر الوظيفية أجزل عبارات الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة للجامعة وبرؤيته الحكيمة لتكون الجامعة منارة لتعليم الإسلام السمح والعلوم العصرية الحديثة.

وتم الإعلان خلال اللقاء السنوي عن جائزة الموظف المتميز بكافة فئاتها الثلاث: المسؤول المتميز، والإداري المتميز والتقني المتميز.

وكرم الأستاذ الدكتور رشاد سالم الجهات الراعية للقاء وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي وشركتي اتصالات ودو.