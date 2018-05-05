كلية الصيدلة بجامعة الشارقة تحتفي بيوم صيادلة المستقبل

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظمت كلية الصيدلة بالجامعة "يوم صيادلة المستقبل الثاني" بحضور الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور أيمن نور الدين عميد كلية الصيدلة، والدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي ورئيس مؤتمر ومعرض دبي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات"، والدكتورة مريم كلداري رئيسة شعبة الصيدلة في جمعية الإمارات الطبية، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية الصيدلة.

في بداية الاحتفال تفقد مدير الجامعة المعرض الصحي والتثقيفي المصاحب، والذي تخلله العديد من الفحوصات والنصائح الطبية، وذلك بالإضافة إلى مجموعة المعارض المتخصصة في مختلف مجالات علوم الصيدلة والتي نظمها طلبة الكلية، كما عرض الطلبة من خلال الأجنحة المختلفة تاريخ العلاج بالأعشاب والأدوية التقليدية وأشهر العلماء الذين عملوا في مجال الصيدلة من مختلف البلدان، وتطور صناعة الأدوية والعلاج الدوائي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور قتيبة حميد على أهمية الدور الفعال الذي يلعبه الصيدلي في المجتمع على مدار التاريخ ودوره في اكتشاف وتصنيع وبيع الدواء، فالصيدلي ليس مجرد بائع للدواء فقط إنما هو مشارك أساسي ضمن الفريق الطبي المعالج للمريض، وهذا ما يقوم به الصيدلي في كل دول العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة اليابان والتي زارها مؤخراً،

وأشاد الدكتور قتيبة بدعم جامعة الشارقة وإداراتها وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة " حفظه الله ورعاه"، وكذلك الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة في توفير كافة الامكانات التي تحتاج إليها كلية الصيدلة من أجل رفد المجتمع بخريج مؤهل علمياً وتدريباً على أعلى مستوى.

من جانبه رحب الأستاذ الدكتور أيمن نور الدين بالحضور، وأعرب عن سعادته بافتتاح يوم صيادلة المستقبل الثاني والذي يُعقد للمرة الثانية في رحاب كلية الصيدلة وهو يوماً علمياً توعوياً ثقافياً، نحتفل من خلاله بكلية الصيدلة وتطورها العلمي والأكاديمي والإنجازات العلمية والعملية لطلبتها، وأثنى على تميز الطلاب والكادر الأكاديمي وأشاد بالمجهودات المتفانية والتي أثبتت الكفاءة والجدارة لأعضاء هيئتها التدريسية في مجال البحث العلمي وحصولهم على العديد من الجوائز.

كما تضمن الاحتفال مسابقة علمية لأفضل ملصق علمي على مستوى كلية الصيدلة في مختلف جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل محاضرة علمية للطلاب، بالإضافة لمسابقة أفضل ملصق لمشروع تخرج، ومسابقة أفضل نموذج صيدلاني مجسم.