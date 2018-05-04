"القاسمية" تنظم محاضرة للطالبات بعنوان "طريقي للتميز الدراسي"

الشارقة 24:

في إطار حرص الجامعة القاسمية، على تهيئة الطالبات والاستعداد الجيد للامتحانات الفصلية، نظمت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية في مقرها، محاضرة بعنوان "طريقي إلى التميز الدراسي".

وتناولت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة رشا عبد الله بجامعة عجمان، مهارات الدراسة الناجحة ومنها مهارة تحديد الهدف، ومهارة التعامل مع الوقت، وكيفية استثمار الوقت بشكل جيد، بالإضافة إلى مهارة التعامل مع الإجهاد، وأهمية تناول الأغذية الصحية والمفيدة للجسم والتي تساعد على التركيز وتقلل من الإحساس بالإجهاد، فضلاً عن التدريب على بعض أساليب التخلص من التوتر ومنها تدريبات التنفس.

وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، حرص الجامعة مع قرب الامتحانات إلى تأهيل الطلبة للاستعداد الجيد للامتحانات.