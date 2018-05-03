جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع "سلطان شريف قاسم" الإندونيسية

الشارقة 24:

بهدف بحث التعاون في المجالات التعليمية والبحثية، وقعت كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة بجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الإسلامية في إندونيسيا، مذكرة تفاهم وقعها عن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور عواد الخلف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وعن الجامعة الإندونيسية الأستاذ الدكتور أكبريزان عميد كلية الشريعة والقانون، وذلك بحضور الدكتور طارق مرابطين قائم بعمل مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الشارقة، والدكتور ماوردي محمد صالح وكيل عميد كلية الشريعة ومسؤول المناهج الدراسية بالجامعة الإندونيسية والوفد المرافق.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الطلبة والخبرات في المواضيع التي تهم الطرفين، كما تهدف إلى تعاون إلى تنظيم ورش عمل تدريبية وفعاليات تعليمية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل العاملين على البحوث والمحاضرات، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الأكاديمية.