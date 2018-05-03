الجامعة القاسمية تنظم الحفل الختامي لأنشطة كليّة الدراسات الإسلاميّة

الشارقة 24:

بحضور الاستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، احتفالية الحفل الختامي للأنشطة الثقافيّة للعام الدراسيّ 2017-2018 بكليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة.

ضم الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، والتي استهلت بآياتٍ عطرة من القرآن الكريم، وتضمَّنت الاحتفالية كلمة الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة أكد فيها على اعتزازه بالطلبة الدراسين في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وعلى ما لديهم من استعداد طيب لتعلم العلوم الشريعة، كما أكد سعادته على دعمهم لتنمية مهاراتهم واستثمار أوقاتهم بكل مفيد ونافع.

واختتم الحفل بتكريم جميع الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى بجميع المسابقات الثقافيّة، وكذلك تكريم الهيئة الأكاديمية والإدارية واللجنة التنظيمية للحفل.