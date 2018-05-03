توصيات مهمة في ختام مؤتمر "السياحة تنمية مستدامة" بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي نظمته فروع جامعة الشارقة بعنوان "السياحة تنمية مستدامة"، بمقر فرع الجامعة في خورفكان، حيث توصل المؤتمر من خلال الأوراق البحثية المقدمة من أكثر من 30 باحثاً من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى النقاشات العلمية التي دارت في جلسات المؤتمر العلمية، إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العلمية التي من شأنها أن تسهم في تطور ونمو السياحة المستدامة في الدولة، وهى التأكيد على ضرورة وضع تشريع مستقل وموحد ينظم الجوانب المختلفة لحماية السائح والمواقع الأثرية، وأيضاً إقرار قانون ينظم النقل السياحي بما يوفر الأمان للسائح ويدعم تشجيع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الاستثمار في السياحة الحلال من خلال الاطلاع على الضوابط الشرعية وتطبيقها، والترويج لهذا النوع من السياحة، والتأكيد على التزام المرافق السياحية العاملة في هذا القطاع بتلك الضوابط، وابتكار منتجات مالية إسلامية تسهم في رفع نسبة التمويل والاستثمار في قطاع السياحة العائلية والحلال، والذي يعمل على تنميتها وازدهارها، وكذلك تفعيل دور وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة للترويج للمواقع والأنشطة السياحية والأثرية داخل الدولة، وضرورة الاهتمام بتوطين مهنة الإرشاد السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مهنة تعكس هوية وتاريخ الدولة، مع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول التي نجحت في تنمية السياحة، خاصة في شرق آسيا، ومنها سنغافورة وماليزيا، والعمل على دعم التسويق الالكتروني وإنشاء قاعدة بيانات سياحية متكاملة وتدريب كوادر مؤهلة لعملية الترويج السياحي.