7 مايو انطلاق ملتقى البحث العلمي بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تعقد جامعة الشارقة "ملتقى البحث العلمي الثاني عشر" تحت شعار "البحث العلمي والابتكار في خدمة المجتمع"، بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، في السابع من مايو، الجاري في قاعة الرازي بمجمّع الكليات الطبية والعلوم الصحية.

أعلن ذلك، سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذة عزة الخيال مديرة الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي، الراعي الرئيس للملتقى، وأعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمر.

وأكد مدير الجامعة على أهمية المؤتمر، نظراً لتطابق أهدافه مع توجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تقضي بأن تكون جامعة الشارقة جامعة بحثية تعمل على تخريج جيل من العلماء والباحثين، للعمل على خدمة مجتمعهم وأوطانهم، من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية.