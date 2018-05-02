الحمادي يفتتح معرض مشاريع تخرج طالبات الفنون بجامعة زايد

الشارقة 24:





افتتح معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، معرض مشاريع تخرج طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية بفرع الجامعة في أبوظبي، المُقام حالياً برعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، في منارة السعديات، ويستمر حتى 9 مايو الجاري.

جاء ذلك بحضور سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، والدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير الجامعة و آن- ماري ريني عميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية.

وتفقد معالي الوزير أركان المعرض، الذي يضم 43 مشروعاً إبداعياً أنجزتها 37 طالبة للتخرج في أربعة تخصصات هي: التصميم الداخلي، التصميم الغرافيكي، الرسوم المتحركة، والفنون البصرية، إلى جانب مشاركات لـ 6 خريجات من دفعات سابقة.

وتوقف معاليه أمام كل عمل واستمع لرؤية صاحبته وناقشها في مضمونه ورسالته والأدوات المستخدمة في إنجازه، والتحديات التي صاحبت إنتاجه، كما استمع إلى ملاحظات وتعليقات أساتذتها في التخصص، وأبدى إعجابه بالأعمال المشارِكة بشكل عام.

وكانت الطالبات قد أمضين شهوراً عدة في إنجاز أعمالهن، بدءاً من التقاط الفكرة، ثم إجراء الأبحاث المكثفة حول محتواها، مروراً بعمليات التفكير الإبداعي وحل المشكلات المتعلقة بإنتاج العمل، والانغماس في قدر كبير من المناقشات التحليلية والنقدية مع أعضاء الهيئة التدريسية وضيوف الكلية من المشتغلين بالفنون، وصولاً إلى بلورة المنجز الفني بمستوى احترافي، ثم انتهاءً إلى تقديم أعمالهن في المعرض.

ويغطي المعرض مجموعة متنوعة من المواضيع التي تتمحور بشكل أو بآخر حول التنمية المجتمعية والتطور الثقافي والاجتماعي ومجمل الصورة المستقبلية لدولة الإمارات، حيث اشتغلت طالبات التصميم الداخلي والغرافيكي في مشاريعهن على أفكار مثل الأثر الاجتماعي للفن، وروح ريادة الأعمال، في حين سعت فنانات تصميم الرسوم المتحركة والفنون البصرية إلى بلورة مواهبهن باستخدام تقنيات متنوعة لإظهار الصوت الإبداعي الخاص بكل منهن.

ويعكس المعرض ارتباطاً عضوياً وثيقاً بين منهجيات الدراسة الأكاديمية من جهة، والممارسات التطبيقية في ميادين الصناعة والسوق بكل من أبوظبي ودبي من جهة أخرى، ومن ثم، فقد اتسع نطاقه ليعكس، بصورة واضحة، الارتباط الوثيق بين الكلية والمجتمع.

وشهد المعرض أيضاً افتتاح ركن "علامات.. وصانعات"، الذي ضم 6 من أبرز مشاريع التصميم لخريجات جامعة زايد من الدفعات السابقة، واللواتي لمعت أسماؤهن في السنوات الأخيرة، حيث ساهمن في تطوير صناعة الإبداع بدولة الإمارات، كما مثَّلنَها في المناسبات والفعاليات الثقافية في مختلف أنحاء العالم، وبالنظر إلى إنجازاتهن المتميزة، فقد أصبحن القدوة لطالبات السنة النهائية في جامعة زايد، وأيضاً في المجتمع الأوسع.