جامعة الشارقة تحصد 4 من جوائز "الاستدامة البيئية"

الشارقة 24:

تسلم الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة للبحث العلمي والدراسات العليا، جائزة الشارقة للاستدامة "الكلية الخضراء"، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد بحوث العلوم والهندسة، والدكتور شوقي غناي الأستاذ المشارك بكلية الهندسة، وذلك عن المشروع المقدم من لجنة الاستدامة في الحرم الجامعي بمعهد بحوث العلوم والهندسة، ضمن فعالية الاحتفال بإعلان نتائج جائزة الشارقة للاستدامة، والتي نظمتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، في دورتها السادسة 2017-2018 في فئة الجامعات.

كما فاز بجائزة الفريق الطلابي المتميز في مجال البحث العلمي التقييمي، الفريق البحثي المكون من الطلاب أمنة النور، ومحمد عمر، وسابيرا هدى تحت إشراف الدكتور وليد زيادة من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، في موضوع استخدام الأسفلت المعدل بالمطاط المفعل كمادة رصف مستدامة، كما حصل الفريق البحثي تحت إشراف الدكتور ماهر عمر والدكتور محمد عرب من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة على جائزة الفريق الطلابي المتميز في مجال البحث العلمي التطبيقي عن بحث حول إمكانية استخدام نوع من البوليمرات المستخلصة من الأعشاب البحرية لتصنيع طوب للبناء، حيث تهدف هذه التقنية الجديدة إلى الحد من الاعتماد على خامة الأسمنت الضار بالبيئة واستخدام بدائل طبيعية غير ضارة، وذلك بمشاركة الطالبتان أصالة جعفر نعمان، وروان شحاده.

كما حصل الطالب عبد الصبور كرزاد على جائزة الطالب المتميز في مجال البحث العلمي التطبيقي، عن بحث بموضوع التقوية المستدامة للمباني باستخدام الألياف البوليمرية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور صلاح التوبات رئيس قسم الهندسة المدنية، وتهدف هذه الجوائز إلى إيجاد بيئة تعليمية خضراء مستدامة، ويتم منحها إلى الطلبة ذوو المشاريع البيئية المبتكرة والمتميزة، والتي استوفت معايير وشروط الجائزة، وذلك في تطبيق مشروع بيئي مستدام ذو ممارسات بيئية من شأنها الإسهام في ترسيخ مبادئ الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في إمارة الشارقة.