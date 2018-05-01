المدينة الجامعية وكلية الأفق بالشارقة تحتفلان بـ "يوم العمال"

الشارقة 24:

بحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية بالشارقة، احتفلت المدينة الجامعية بيوم العمال العالمي، بالتعاون مع كلية الأفق الجامعية، بعدد من الفعاليات الرياضية وتوزيع الهدايا التي أسعدت المئات من العمال الذين شهدوا الاحتفال.

وتضمن الاحتفال الذي بدأ من الصباح الباكر في الملاعب الخارجية لكلية الأفق الجامعية مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الرياضية، التي استهدفت إدخال البهجة إلى نفوس العمال، وذلك في إطار تقدير إدارة المدينة الجامعية لدور العمال الذين يبذلون جهوداً طيبةً لأداء وظائفهم على أكمل وجه ويسهمون بإخلاص وجدّية في مسيرة التنمية.

وكرم الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية، كلية الأفق الجامعية بالشارقة، والعديد من الرعاة المشاركين، ومجموعة من العمال المتميزين من مختلف الأقسام.

وبهذه المناسبة أشار الشيخ سيف بن محمد القاسمي إلى أن المدينة الجامعية بالشارقة تهتم بحقوق العمال وتوليهم الاهتمام والرعاية.

ولفت الشيخ سيف القاسمي خلال الفعالية إلى أن مثل هذا التكريم هو بمثابة تقدير من البلدية لكل منتسبيها ويخلق جواً من الألفة والمحبة بين الجميع لتسهيل العمل بشكل سلس لتحقيق المنفعة القصوى من عامل يشعر بأهميته وأهمية عمله في المؤسسة، منوهاً بأن عملية التكريم مستمرة طوال العام وليس خلال هذه المناسبة فقط، وهو ما يسهم بدوره في الدعم والتحفيز واستنفار طاقات وهمم الموظفين بما ينعكس إيجاباً على أدائهم.