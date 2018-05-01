تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة الإمارات

الشارقة 24:

وقعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، وتأسيس شراكة استراتيجية فاعلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الموارد البشرية.

مثّل الهيئة في توقيع المذكرة إبراهيم عبد الملك محمد أمين عام الهيئة العامة للرياضة، ومثّل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ونصت الاتفاقية على التعاون في مجال إجراء الدراسات المتعلقة بالسياسات العامة للرياضة، وتبادل النشرات والدوريات العلمية والمعلومات والبحوث والدراسات وأوجه المعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في المواضيع التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات المتخصصة التي تركز جميعها على مناقشة واستعراض أحدث التطورات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم دورات وورش عمل تخصصية في المجالات التي يتفق عليها الطرفان.

وأكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة أهمية هذه المذكرة في تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات العلمية لمواكبة التوجهات الحكومية نحو الابتكار والريادة واستشراف المستقبل في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي وانسجاماً مع مبادرات الابتكار.

أكد سعادة الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة أهمية عقد مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرياضة، تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة وحرصها الدائم على دعم الجهود المشتركة وتفعيل أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات بالدولة لما تمتلكه جامعة الإمارات من إمكانات علمية وبحثية مبتكرة وفق معايير عالمية.