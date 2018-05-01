جامعة الشارقة تستقبل السفير الفرنسي

الشارقة 24:



استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة لودفيك بوي السفير الفرنسي لدى الدولة، وذلك في مستهل زيارته لجامعة الشارقة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ضمن سلسلة "اللقاءات الدبلوماسية" التي يعقدها قسم العلاقات الدولية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بهدف التعرف على أهم التجارب الدبلوماسية الخارجية.



في بداية اللقاء رحب مدير الجامعة بالسفير الفرنسي، معرباً عن سعادته بتعاون جامعة الشارقة مع البعثات الدبلوماسية بالدولة بهدف اطلاع طلبة قسم العلاقات الدولية على أهم التجارب في مجال الدبلوماسية الخارجية والعلاقات الدولية، كما أثنى على سلسلة اللقاءات الدبلوماسية التي يعقدها قسم العلاقات الدولية لما له من أثر في تنمية المستوى المعرفي والمهاري، وإثراء التجربة الدراسية لطلبة القسم من خلال الأساليب التعليمية الحديثة مثل النقاشات التفاعلية مع صناع القرار الدبلوماسيين، التي تؤهل الطلبة ليصبحوا قادرين على إحداث التغييرات الإيجابية في العالم مستقبلاً.



بعد ذلك ألقى السفير محاضرة تحت عنوان: "دبلوماسية فرنسا الثقافية الجديدة"، بحضور مدير الجامعة، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الآداب، وطلبة قسم العلاقات الدولية، حيث تحدث خلالها عن أهمية الدبلوماسية الخارجية والعلاقات بين الدول، من خلال دبلوماسية فرنسا الثقافية الجديدة، والتي تسعى لتحقيق رؤية دولة فرنسا بأن تكون محطة دعم الثقافات الدولية ومنصة حوار وتبادل ثقافي بين الدول، كما تحدث عن سياسة فرنسا الثقافية من خلال اعتمادها على ربط الأفراد من كافة المجتمعات والدول والخلفيات الثقافية، بهدف الحث على خلق بيئة ثقافية حرة بين الشعوب، بجانب نشر الثقافة واللغة الفرنسية.



كما تحدث السفير عن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأول مساهم في نشر رؤية فرنسا الداعمة والداعية للاعتدال والانفتاح والترحيب بالثقافات الأخرى، من خلال إنشاء معرض اللوفر في أبوظبي.