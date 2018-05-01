"منتدى جامعة الشارقة للتعليم" يبحث مجالات "التطوير"

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، نظم مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية "منتدى جامعة الشارقة للتعليم 2018"، والذي ناقش أهم المقترحات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية، ومنها التحديات والحلول والابتكار والإبداع في التعليم والتعلم، ويأتي المنتدى في ظل تطور العملية التعليمية في الجامعات والتقدم التكنولوجي، والطلب على خريجين بكفاءة عالية في مجالاتهم.

كما يهدف المنتدى إلى مناقشة ووضع خطة شاملة لتنمية العملية التعليمية في جامعة الشارقة، وذلك من خلال دعم المبادرات والمشاريع البحثية، وتحسين فرص العمل المتوفرة لخريجي جامعة الشارقة، ودمج التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلم، والتحفيز على الابتكار والإبداع في العملية التعليمية لدى أساتذة وطلبة الجامعة.

ومن جانبه أكد سعادة مدير الجامعة، على أهمية دعم المبادرات والمشاريع البحثية، والسعي دائماً لتطبيق أفضل وسائل التعليم المعاصرة من خلال تطوير التقنيات التعليمية، التي يمكن تطبيقها في جميع كليات وتخصصات الجامعة.

كما أكد على أهمية التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية الأكاديمية، سواء داخل الدولة أو خارجها، والتركيز على تنمية الطلبة كباحثين مشاركين ومساهمين، في المشاريع البحثية المختلفة في الجامعة.

شارك في المؤتمر، الأستاذ الدكتور كلاري مليسوم، ممثل جامعة ليفربول، بعرض تقديمي عن تطور الطرائق المؤسسية للابتكار في المناهج.