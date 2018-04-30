"الاستشاري" وجامعة الشارقة يطلقان "دبلوم العمل البرلماني"

الشارقة 24:

ضمن استراتيجية جامعة الشارقة الأكاديمية، والهادفة إلى ربط برامجها باحتياجات المجتمع، بما يتطلبه ذلك من برامج تعليمية حديثة ومتطورة، أعلن سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، إطلاق "الدبلوم المهني في العمل البرلماني" والذي سوف يشرف على إعداده وتنفيذه، مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد الإثنين، بمقر المبنى الرئيس لجامعة الشارقة، بحضور سعادة خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأعضاء المجلس سعادة محمد جمعة بن هندي، وسعادة عبد الله مطر الكتبي، وسعادة محمد سلطان الخاصوني، بجانب حضور سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، ومحمد عبدالرحمن آل علي مدير الشؤون التنفيذي وعدد من كوادر المجلس، كما حضر المؤتمر الصحافي من جانب جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، والدكتور سام سليمان دله، المستشار القانوني للجامعة.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، حرص إدارة الجامعة، برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على العمل على طرح برامج جديدة ومتنوعه لتلبية حاجة المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي.

وأشادت سعادة خولة الملا، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، ومباركة سموه لإطلاق الدبلوم المهني في العمل البرلماني، كما قدمت الشكر لجامعة الشارقة وإلى مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي على الجهود المبذولة في بلوره هذا الدبلوم، كما توجهت بالشكر إلى أعضاء المجلس الاستشاري والأمانة العامة، على مساهمتهم في إنجاح هذا المشروع العلمي الأكاديمي.