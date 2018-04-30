جامعة الإمارات تطلق مبادرة "العلوم باللغة العربية"

الشارقة 24 - وام:

أطلقت كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة "العلوم باللغة العربية"، بهدف تعزيز اللغة العربية كلغة أساسية في العلوم وفهمها، من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستسهم في استخدام اللغة العربية كلغة أساسية للعلوم.

وقال الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم بالجامعة: "إن العلماء العرب كان لهم دوراً كبيراً في تطور العلوم بمختلف فروعها، وإن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على القراءة والتعلم باللغة العربية، وإبراز دور اللغة العربية في نشر المعرفة بين الطلبة"، مشيراً إلى استحداث قاموس باللغة العربية يحوي على ما يزيد عن ألف مصطلح في تخصصات الأحياء والكيمياء والجيولوجيا والرياضيات والفيزياء سيتم إطلاقه ديسمبر المقبل.

وتتضمن هذه المبادرة عقد محاضرات شهرية باللغة العربية عن العلوم من أجل نشر المعرفة بسهولة للطلبة بلغتهم الأم، وعقد ملتقى باللغة العربية يسلط الضوء على أهم إنجازات العالم العربي في مجال العلوم، إلى جانب إبراز دور الجامعة في نشر العلوم باللغة العربية وتعريف طلبة المدارس بالدولة بدور اللغة العربية في العلوم وإنجازات العلماء العرب في العلوم.