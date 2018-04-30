الجامعة القاسمية تستقبل وفد "ياجيلونسكي" البولندية

الشارقة 24:





استقبلت الجامعة القاسمية وفداً رسمياً من أساتذة وطلبة جامعة ياجيلونسكي في كراكوف "بولندا"، والذي يزور الدولة حالياً.

الزيارة تأتي ضمن برامج التبادل الثقافي بين مدينة الشارقة وجمهورية بولندا، والتي تنظمها دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، في إطار حرص الدائرة من خلال طرحها لبرامج الزيارة أن تكون الجامعة القاسمية من محطاتها، باعتبارها أبرز صروح الشارقة التعليمية، وأيضاً للتعرف على قسم اللغة العربية ومركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة القاسمية.

وتأتي الاستضافة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمشروع تبادل الطلبة بين الجامعات الأوروبية وجامعات الشارقة، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية الأوروبية التي تهتم بالثقافة واللغة العربية.

ورحب الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية برئيس الوفد البولندي رئيس جامعة ياجيلونسكي البروفيسور فويتشينج نوفاك، والبروفيسورة بربارا ميخالاك مديرة معهد الاستشراق، رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة ياجيلونسكي، والدكتورة إيفونا كرول، والدكتورة أغنيشكا باوكا، والدكتور سباستيان غادومسكي، والدكتور مارتشين غايتس، إضافة إلى طلاب البكالوريوس في معهد اللغة العربية.

وفي ختام الزيارة تم تقديم درع الجامعة لرئيس الوفد، والهدايا التذكارية للوفد الطلابي، والتقاط صورة جماعية للوفد ومسؤولي دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة.