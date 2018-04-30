الجامعة القاسمية تختتم بطولة كأس "سداسيات كرة القدم 2018"

الشارقة 24:





في أكبر تجمع رياضي ضم طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة القاسمية، أسدلت الجامعة الستار على فعاليات بطولة كأس مدير الجامعة القاسمية لسداسيات كرة القدم، في دورتها الثالثة، بعد أن حظيت بمشاركة لافتة من قبل الطلاب من كافة التخصصات والكليات، وتباروا في إحدى أهم الرياضات المحببة إليهم وهي كرة القدم.

وأقيمت البطولة، والتي يحرص قسم الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة القاسمية على تنظيمها سنوياً في ملاعب نادي الشارقة الرياضي، في أعقاب النجاح الذي تحققه والمشاركة والتنافس من قبل الطلاب الذين ينحدرون من أكثر من 60 جنسية.

وقام مدير الجامعة الأستاذ الدكتور رشاد سالم، وعبد المحسن سيد بتسليم الميداليات البرونزية والفضية والذهبية للثلاث مراكز الأول، وتسليم كأس البطولة لفريق السبخة الأفريقي، الذي توج باللقب في نهاية البطولة بدورتها الثالثة لعام 2018، واستحق الميدالية الذهبية.